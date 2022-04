Schöningen. Diebe mit sehr speziellen Vorstellungen waren in der Nacht zu Ostermontag in Schöningen unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Honda haben Diebe am Straßenrand in Schöningen aufgebockt, um den Katalysator abzumontieren. (Symbolfoto)

Polizei Helmstedt Katalysator-Diebe bocken Honda am Straßenrand in Schöningen auf

Auf der Suche nach ganz speziellem Diebesgut sind Unbekannte in Schöningen gewesen. Ein Fahrzeugbesitzer staunte nicht schlecht, als er am Ostermontag gegen 9 Uhr mit seinem Honda Accord losfahren wollte. Die Motorgeräusche des Fahrzeugs waren lauter als normal. Die Überprüfung durch einen Fachmann ergab, dass der Katalysator des Honda entwendet worden war. Wie die Polizei mitteilt, dürfte der Schaden sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Diebe bocken Honda mit Wagenheber auf und schrauben Katalysator ab

Das Fahrzeug stand zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen 9 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Straße Steintor. Bei der ersten Untersuchung durch die Polizei stellten die Beamten fest, dass die Täter mittels Wagenheber den Honda aufgebockt hatten, um an den Katalysator zu gelangen.

Die Ermittler hoffen nun, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen oder Tätigkeiten an dem Honda beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeiwache am Burgplatz entgegen unter (05352) 951050.

Am Osterwochenende hatte die Polizei einiges zu tun:

red

