Helmstedter Fahrraddieb stiehlt E-Bike und lässt altes Rad stehen

Ein Mann ließ sein E-Bike in der Straße Am Finkenherd unabgeschlossen stehen. Innerhalb von nur 20 Minuten wurde es gestohlen. (Symbolbild)

Ein kurioser Gelegenheitsdiebstahl hat am Ostersonntag in Helmstedt stattgefunden. Wie die Polizei mitteilt, kehrte der 66-jährige Eigentümer eines nagelneues E-Bikes des Herstellers Kettler, Typ Quadriga, von einer Fahrradtour zurück und stellte es auf seinem Privatgrundstück in der Straße Am Finkenherd ab.

Dieb tauscht alten Drahtesel gegen E-Bike für 3000 Euro

Offensichtlich war einem Fahrraddieb das teure Rad aufgefallen, stellte im Tausch seinen alten Drahtesel ab und fuhr mit dem E-Bike davon. Die Tat ereignete sich innerhalb von 20 Minuten, in denen der Eigentümer sein Fahrrad aus den Augen ließ. In welche Richtung der Fahrraddieb gegen 16.50 Uhr flüchtete blieb unbekannt.

Das Polizeikommissariat Helmstedt bittet unter (05351) 5210 um Hinweise von Zeugen, die die Tat beobachteten oder denen das Fahrrad mit einem Wert von 3000 Euro irgendwo auffällt.

Einbrecher scheitern an verschlossenem Heizungsraum

Unbekannte haben sind in der Nacht zwischen Ostersonntag und Ostermontag in ein Einfamilienhaus eingebrochen während die Familie in den oberen Etagen noch schlief. So zerstörten sie laut Polizei ein nach Innen gekipptes Fenster und brachen dieses aus seiner Fassung. Im Anschluss konnte Zutritt zu einem Heizungsraum erlangt werden. Da der Heizungsraum jedoch in sich verschlossen war und somit kein weiterer Zugang zu anderen Räumen erlangt werden konnte, ließen die Täter ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es wurden keine Gegenstände aus dem Haus entwendet.

Zigarettenautomaten in Helmstedt und Glentorf aufgebrochen

Unbekannte Täter haben über das Osterwochenende zwei Zigarettenautomaten mit brachialer Gewalt geöffnet und die darin befindlichen Tabakwaren gestohlen. Der erste Fall ereignete sich laut Polizei am Karfreitag zwischen 18 und 21 Uhr in der Ortschaft Glentorf der in der Gutsstraße.

Der zweite Fall geschah im Helmstedter Rottenweg zwischen Karsamstag 12 Uhr und Ostermontag, 16 Uhr. Auch hier wurde der Automat mit zerstörerischer Kraft geöffnet und die darin befindlichen Zigarettenschachteln entnommen. Bereits in jüngster Vergangenheit wurden in der Ortschaft Neindorf zwei Zigarettenautomaten mit brachialer Gewalt geöffnet und die Zigarettenschachteln gestohlen worden. Die Ermittler der Polizei können einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausschließen.

Die Beamten suchen daher Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer (05351) 521-0.

Ein wohl Obdachloser bricht in Räbke mehrfach ein

Über die Osterfeiertage wurden dem Polizeikommissariat Helmstedt drei Straftaten in der Ortschaft Räbke gemeldet. Alle Tatorte befanden sich in der Breiten Straße. Über mehrere Tage hatte sich offensichtlich eine bislang unbekannte Person in einem frei zugänglichem Gebäudeteil aufgehalten und übernachtete dort. Vorgefundene Lebensmittel wurden verzerrt und Bekleidungsgegenstände zurückgelassen. Im Zusammenhang steht offensichtlich ein Kellereinbruch in der Nachbarschaft, wobei der Täter Bargeld, Konservendosen und Bekleidung entwendete. Aus einem Einfamilienhaus ebenfalls in der Breiten Straße entwendete der Täter diverse Getränke und eine Jacke. Die Polizei hat den Verdacht, dass es sich um einen Obdachlosen handelt, der mittlerweile weitergezogen ist. Unter (05351) 5210 bittet das Polizeikommissariat Helmstedt um Hinweise von Anwohnern und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen mitteilen können.

red

