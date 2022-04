Helmstedt. Ein brennendes Auto musste die Helmstedter Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag löschen. Angrenzende Garagen konnten vor den Flammen geschützt werden.

Starker Rauch und Flammen am vorderen Teil des Autos: Die Helmstedter Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Garagen noch verhindern.

Auto brennt Feuerwehreinsatz in Helmstedt – Auto geht nachts in Flammen auf

In der Nacht zum Dienstag hat ein geparktes Auto in der Helmstedter Rembrandstraße Feuer gefangen. Obwohl das Auto in nächster Nähe zu mehreren Garagen stand, konnte ein Übergreifen der Flammen auf diese verhindert werden. Das teilt die Feuerwehr Helmstedt mit.

Flammen schlagen aus der Front des Mercedes

Gemeldet wurde gegen 3.25 Uhr nachts ein brennender Mercedes in der Rembrandtstraße, an der Ecke Glockbergstraße. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Das Fahrzeug stand direkt vor einer Reihe an Garagen und brannte im vorderen Bereich. Dabei gab es eine starke Rauchentwicklung.

Laut Feuerwehr konnte ein Trupp unter Atemschutz das brennende Fahrzeug löschen. Die angrenzende Garage wurde kontrolliert, der Brand konnte sich nicht weiter auf die angrenzenden Garagen ausbreiten. Menschen waren nicht gefährdet. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

red

