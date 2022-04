Osterfeuer im Kreis Helmstedt Osterfeuer im Kreis Helmstedt lodern – nur in Ahmstorf zu früh

Helmstedt. Party in Emmerstedt, Soljanka in Grasleben und 3G-Nachweis in Rennau. Die Ahmstorfer wollen heute Abend trotzdem feiern. Grünschnitt wird angenommen.