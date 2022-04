Brandstiftung in Ahmstorf – Osterfeuer brennt früher als geplant

Deutlich früher als geplant hat in diesem Jahr das Osterfeuer in Ahmstorf gebrannt. Am frühen Ostersonntag gegen 4.15 Uhr wurden die Kameraden der Ortsfeuerwehr Ahmstorf durch die Sirene aus dem Schlaf gerissen. Als die Einsatzkräfte unter der Leitung von Thomas Stibbe vor Ort eintrafen und der gesamte Haufen bereits im Vollbrand stand, war schnell klar, dass das Osterfeuer nicht mehr zu retten war, so eine Mitteilung der Feuerwehr der Samtgemeine Grasleben. Der Einsatzleiter entschied, dass das Feuer kontrolliert abbrennen sollte.

Es wurde sich laut Mitteilung darauf konzentriert, eine Brandausbreitung auf die Wiese zu verhindern. Es war offensichtlich, dass das Osterfeuer vorsätzlich angesteckt wurde. Noch an der Einsatzstelle stand für die Kameraden fest, dass sie alles in die Wege leiten würden, damit das ursprünglich geplante Abbrennen des Osterfeuers für die Bürger aus Ahmstorf am Abend des Ostersonntags doch, wenn auch kleiner als vorgesehen, stattfinden kann.

red

