Helmstedt: Täter bedroht Männer mit Schreckschusswaffe

Helmstedt. Helmstedts Polizei stellt den 44-Jährigen am Freitag am Papenberg. Beim Durchsuchen seiner Wohnung taucht die Waffe auf – und zahlreiches Diebesgut.

Helmstedts Polizei stellte am Freitag einen 44-Jährigen im Bereich des Papenbergs, der nach bisherigem Ermittlungsstand zwei andere Männer mit einer Schreckschusswaffe bedroht hatte. (Archivbild)

Großer Polizeieinsatz am Papenberg in Helmstedt: Am Freitag hatte ein 44-jähriger Helmstedter einen 28-Jährigen und einen 34-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht. Helmstedts Polizei rückte gegen 13.50 Uhr mit mehreren Streifenwagen aus und konnte Opfer und Täter im Bereich Papenberg antreffen.

Als die Polizisten den 44-jährigen Beschuldigten durchsuchten, fanden sie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln und stellten diese sicher. In der Wohnung des Mannes fand die Polizei schließlich die Schreckschusswaffe. Auch diese beschlagnahmten die Ermittler.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Helmstedts Polizei durchsucht Wohnung des Verdächtigen – und findet

Da die Beamten mehrere Gegenstände entdeckten, die aus weiteren Straftaten stammen könnten, ordnete das Amtsgericht Braunschweig auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten an, erklärt ein Polizeisprecher. Hierbei fanden die Polizisten zahlreiches Diebesgut, welches verschiedenen Straftaten aus der jüngsten Vergangenheit zugeordnet werden konnte.

Lesen Sie auch: Braunschweig- Spaziergänger finden menschliche Knochenteile

Der 44 Jahre alte Beschuldigte wurde zunächst vorläufig festgenommen und am Samstag dem Bereitschaftsrichter in Wolfenbüttel vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig die Untersuchungshaft anordnete. „Die Ermittlungen dauern an.“

Mehr aus Helmstedt: A39-Aktivisten machen Aktion vor Gericht in Helmstedt

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de