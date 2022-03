Groß Sisbeck: Verkehrssperrungen der B 244 ab 21. März

Die Ortsdurchfahrt Groß Sisbeck wird in mehreren Abschnitten erneuert. Verkehrsteilnehmer müssen sich daher ab Montag, 21. März, auf Sperrungen und Behinderungen einstellen. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hin. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Wie die Behörde weiter mitteilte, finden die Arbeiten in drei Bauabschnitten unter Vollsperrung statt.

Der erste Abschnitt beginnt am südlichen Ortseingang und reicht bis vor die Einmündung „Am Dötel“ (K 41). Die Arbeiten dort werden etwa sechs Wochen andauern. In dieser Zeit wird der Durchgangsverkehr aus Richtung Süden kommend über Rottorf (K 50), Rennau, Neindorf (L 294), Hehlingen (L 290) und die L 322 zurück zur B 244 bei Groß Twülpstedt geleitet, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung. Anliegerverkehr bleibt mit Einschränkungen möglich. Zu den weiteren Abschnitten will die Landesbehörde noch rechtzeitig informieren. Die gesamten Bauarbeiten werden voraussichtlich Mitte Juni abgeschlossen.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 474.000 Euro, die fast ausschließlich der Bund trägt. Die Gemeinde Groß Sisbeck übernimmt einen Anteil von rund 10.000 Euro. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis. Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de