Am Freitagmorgen, 4. März, passierte nahe Helmstedt ein schwerer Unfall mit auf der L25. Der Fahrer ist schwer verletzt.

Schwerer Verkehrsunfall Autofahrer nach Unfall bei Helmstedt in Wrack eingeklemmt

Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Freitagvormittag auf der Landstraße 25 bei Erxleben passiert. Ein Mann fuhr mit seinem Auto von Flechtingen kommend in Richtung Altenhausen, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Laut Augenzeugen soll der Fahrer einen Kreisverkehr überquert und dabei die Verkehrsinsel gestreift haben. Im Anschluss kam das Auto nach rechts ab und landete in einem angrenzenden Waldstück. Mehrere Ersthelfer eilten dem Unfallopfer zu Hilfe.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unfallfahrer schwer verletzt im völlig zerstörten Auto eingeklemmt

Der schwer verletzte Mann war jedoch zu sehr in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt. Erst die Feuerwehr konnte ihn – mit notärztlicher Unterstützung – aus dem völlig zerstörten Auto befreien. Die L25 musste am Freitagmorgen, 4. März, an der Unfallstelle voll gesperrt werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de