Tierschutz Lehre freut sich sehr über anonyme 10.000-Euro-Spende

Lehre. Ein anonymer Spender, der in der Region schon mehrfach Geld verteilt hat, hat den Tierschutz Lehre bedacht. Warum das Geld zur rechten Zeit kommt.

Der anonyme Spender der Region hat den Tierschutzverein in Lehre mit 10.000 Euro bedacht – wir überreichen die Spende an (von links) Schriftführerin Petra Münster, Kassenwart Lothar Babic und Vereinsvorsitzende Brigitte Babic.

Er hat ziemlich gutes Timing bewiesen, findet Brigitte Babic. Sie meint den anonymen Spender, der in unserer Region schon mehrfach größere Geldsummen an Einrichtungen gespendet hat, die sich ehrenamtlich engagieren oder sich um die Allgemeinheit kümmern. „Uns ist erst vor kurzem der Fußboden unseres Katzenhauses abgesackt – jetzt müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, wie wir das bezahlen sollen!“, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Lehre freudig.

Babic war bass erstaunt, als sie die Nachricht aus unserer Redaktion erreichte, dass der Verein mit 10.000 Euro beglückt werde. Für den Übergabetermin in ihrem Zuhause in Lehre, das zugleich die Unterbringungsräume für die Fundtiere beherbergt, hat sie ihren Ehemann Lothar Babic, seines Zeichens Kassenwart des Vereins, und Schriftführerin Petra Münster versammelt. „Wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass der Spender an uns und unsere Arbeit gedacht hat“, sagt Münster.

Über 20.000 Euro Kosten fallen für den Tierschutz Lehre an

Die Spende kann der Tierschutzverein gut gebrauchen. Jedes Jahr fallen für die Unterbringung und Pflege der gefundenen oder beim Tierschutz abgegebenen Tiere Kosten in Höhe von über 20.000 Euro an. „Allein die Tierarztkosten beliefen sich 2021 auf 17.000 Euro“, berichtet Lothar Babic. Aus Mitgliedsbeiträgen erhält der Verein lediglich knapp 2000 Euro. „Um die restlichen Kosten decken zu können, sind wir auf Spenden angewiesen.“

Brigitte Babic vom Tierschutz Lehre zeigt den Außenbereich des Katzenhauses. Hier soll mit dem Geld der anonymen Spende ein besser zu reinigender Boden bezahlt werden. Foto: Anna Waiblinger

Wer bei den Babics zu Besuch ist, erkennt sofort: Diese Menschen lieben Tiere und setzen sich für sie ein. Überall stehen Körbchen, im Garten verhindern Netze das Ausbüchsen. Aktuell sind sechs Fund-Katzen bei ihnen untergebracht. Sie haben extra Räume für sich – und im Garten ein Katzenhaus mit zwei Ausläufen zur Verfügung. „Im Jahr versorgen wir im Schnitt 10 bis 20 Tiere – nicht nur Katzen, sondern auch Hunde, Kaninchen oder Vögel“, erklärt Brigitte Babic. Sobald Kaninchen beim Tierschutz abgegeben werden, verwandelt sich der Garten – natürlich in ein Kaninchengehege.

Tierschutz sucht nach neuen Räumlichkeiten

Der Einsatz für pflegebedürftige Tiere wie den Diabetiker-Kater Heinrich hat aber auch seinen Preis: „In den Urlaub fahren ist bei uns nicht wirklich drin“, sagt Brigitte Babic. „Außerdem sind wir nicht mehr die Jüngsten.“ Neben Geldspenden würde sich der Verein daher auch über Angebote freuen, Tiere für eine gewisse Zeit bei sich aufzunehmen. Außerdem sucht der Tierschutzverein nach neuen Räumlichkeiten und einem Grundstück, um Katzenhäuser wie in Babics Garten aufstellen zu können. „Wir freuen uns über jedes Angebot – von der Kommune, aber auch von Privatpersonen.“

