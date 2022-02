Königslutter. Aus einem Toilettenhaus in Königslutter hat es am Nachmittag stark gequalmt. Die Feuerwehr fand einen brennenden Papiertuchhalter vor.

Da ein Papierhandtuchhalter in einem Toilettenhäuschen gebrannt hat, musste die Feuerwehr in Königslutter ausrücken.

Feuerwehr Kreis Helmstedt Feuerwehr löscht Brand in Toilettenhaus in Königslutter

In einem Toilettenhäuschen in der Neuenstraße in Königslutter hat es gebrannt. Gegen 16.50 Uhr rückte die Feuerwehr laut Mitteilung aus, da es aus dem Toilettenhaus qualmte. Wie sich herausstellte, brannte ein Papierhandtuchhalter. Ein Trupp mit Atemschutz konnte das Feuer schnell löschen. Laut Zeugenaussagen waren keine Personen mehr im Gebäude gewesen. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude anschließend.

Brandursache noch unklar

Wie es zu dem Feuer kam, konnte nicht geklärt werden. Angesichts des Brandherdes wäre eine Brandstiftung möglich. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

