Helmstedt. Fernsehen, Internet, Telefonieren: Das alles klappte am Freitag bei vielen Vodafone-Kundinnen und Kunden in und um Helmstedt nicht.

Vodafone Störung Helmstedt Vodafone-Störung in Helmstedts Kabelnetz: Das war der Grund

Update: Vodafone behebt Problem

Wie der Konzern mitteilt, konnte die Störung am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr behoben werden.

In Schöningen, Helmstedt, Königslutter und Umgebung ächzten Vodafone-Kundinnen und Kunden am Freitag, 18. Februar: Die Kabeldienste funktionierten nicht. Wie Vodafone bestätigt, hat es Störungen beim Fernsehen, Telefonieren und Internet gegeben.

Das ist die Ursache der Vodafone-Störung in Helmstedt

Wie Vodafone schreibt, ist die Ursache ein „Anbindungsfehler auf dem Kabelstrang, über den diese 9.812 Kunden an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen sind. Konkret ist die Stromzufuhr an dem lokalen Verteilerpunkt, über den diese Haushalte mit Kabel-TV, Breitband-Internet und Telefonanschluss versorgt werden, unterbrochen. Dieser örtliche Verteilerpunkt befindet sich in Helmstedt selbst.“

Von zirka 13 Uhr bis 16 Uhr waren 9.812 Kundinnen und Kunden betroffen, teilt uns der Konzern auf Nachfrage mit.

