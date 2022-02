Unbekannte werfen in Schöningen Gegenstand auf fahrendes Auto

Die Polizei ermittelt zu dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Der Autofahrer will drei jugendliche Personen auf der Brücke gesehen haben. (Symbolbild)

Wieder ist es die Fußgängerbrücke an der Elmstraße: Drei Unbekannte haben am Montag in Schöningen einen Gegenstand von der Brücke auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen – der 61-Jährige blieb unverletzt, auch am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Trotzdem ermittelt nun die Polizei, und sucht Zeugen.

Gegen 13 Uhr war der 61-jährige Mann mit seinem Sprinter aus Richtung Schäfertor kommend unterwegs, als er laut Polizei drei dunkel gekleidete Personen – möglicherweise Jugendliche – auf der Brücke sah. Als der Schöninger unter der Brücke durchfuhr, bemerkte er, dass aus der Gruppe ein Gegenstand geworfen wurde. Noch bevor der Fahrer reagieren konnte, hörte er einen lauten Knall auf seinem Auto.

Unbekannte gehen weiter in Richtung Stadtmitte – Polizei sucht Zeugen

Der 61-Jährige hielt an, konnte die Unbekannten nur noch in Richtung Stadtmitte weitergehen sehen. Sofort verständigte er die Polizei. Diese hat nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Denn, so die Polizei: Gefährliche Eingriffe, „wodurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet“ werden, sind strafbar.

Die Schöninger Polizei sucht Zeugen, die die drei Personen auf der Brücke möglicherweise gesehen haben oder Angaben zu ihnen machen können. Hinweise: (05352) 951050.

