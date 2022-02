Erneut nicht angemeldete Coronademo in Helmstedt

Auch in dieser Woche haben sich in Helmstedt dutzende Menschen zum Montagsspaziergang versammelt. Nach Angaben der Polizei blieb es friedlich.

Knapp über 60 Personen haben sich am Montagabend in Helmstedt zu einer nicht angemeldeten Versammlung zusammengetan, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Die Polizei berichtet, dass die Gruppe gemeinsam durch die Innenstadt zog. Dabei hätten sich nahezu alle an die niedersächsische Corona-Verordnung gehalten und die vorgeschriebene FFP2-Maske getragen.

Eine Person weigert sich, Maske zu tragen

Lediglich gegen eine Person wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, weil sie keine Maske trug. Sie musste durch die Polizei von der Versammlung ausgeschlossen werden, als sie sich weiterhin weigerte. Gegen 20 Uhr wurde die Demo durch die Teilnehmer beendet.

Auch in anderen Städten der Region fanden am Montagabend erneut Versammlungen statt. In Wolfsburg kamen 400 Menschen zusammen, in Braunschweig rund 750.

