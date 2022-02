Helmstedterin erwischt Einbrecher und schlägt ihn in die Flucht

Helmstedt. Zu drei Einbrüchen kam es zuletzt in Helmstedt. In einem Fall wurde der Täter von einer Anwohnerin überrascht. Sie reagierte wie vom Blitz getroffen.

In Helmstedt sucht die Polizei nach Zeugen. In der vergangenen Woche kam es zu drei Einbrüchen – nicht in jedem Fall waren die Täter erfolgreich (Symbolfoto).

Einen versuchten und zwei erfolgreiche Einbrüche hat es in der vergangenen Woche in Helmstedt gegeben. Wie die Polizei berichtet, wollten Unbekannte zunächst zwischen Mittwochnachmittag 16 Uhr und Samstagmittag 12 Uhr in ein Wohnhaus in der Marientaler Straße einbrechen. Mit brachialer Gewalt versuchten sie, die Haustür und ein Fenster zu öffnen, scheiterten jedoch und flüchteten unerkannt.

Am Freitagabend zwischen 18 und 22 Uhr gelangten Unbekannte auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Marientaler Straße. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Hauses und stiegen in die Wohnung ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Einbrecher wird von Bewohnerin überrascht und reagiert „wie vom Blitz getroffen“

Eine Bewohnerin eines Hauses in der Greifswalder Straße in Helmstedt hat am Freitagabend gegen 18 Uhr plötzlich verdächtige Geräusche bemerkt. Ein Einbrecher hatte gewaltsam ein Fenster geöffnet und war in die Wohnung gestiegen. Wie die Polizei berichtet, schaute die Bewohnerin nach der Ursache der Geräusche und stand dem Einbrecher dann plötzlich gegenüber. Wie vom Blitz getroffen schrie sie den Unbekannten an, der anschließend laut Polizei völlig überrumpelt die Flucht ergriff. Der Täter war etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet. Zum Diebstahl kam es in diesem Fall nicht.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

