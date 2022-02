Auto schleudert auf A39 bei Flechtorf gegen Leitplanke

Flechtorf. Der Fahrer verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus. Wegen der Aufräumarbeiten war die Autobahn am Samstagmorgen für kurze Zeit gesperrt.

Ein Autofahrer schleuderte am Samstagmorgen auf der A39 über die Fahrbahn und drehte sich in die Leitplanke.

Zwischen der A39-Anschlussstelle Flechtorf und dem Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter hat sich am Samstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich der beteiligte Autofahrer leicht verletzte. Der Fahrer war gegen 6 Uhr mit seinem Wagen ins Schleudern geraten, erst gegen die Mittelleitplanke und dann gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand geknallt. Auf dem Standstreifen kam der Pkw entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Die Feuerwehr aus Flechtorf – wenige Minuten später alarmiert – sicherte die Unfallstelle auf der A39 ab und reinigte die Straße. Weil durch den Unfall einige Steine vom Mittelstreifen auf die Fahrbahn geflogen waren, musste die Autobahn bei Flechtorf für kurze Zeit voll gesperrt werden.

Fahrer wird in Klinik gefahren – Polizei warnte vor Straßenglätte

Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Für die 18 Einsatzkräfte vor Ort war der Einsatz, so ein Sprecher, nach gut einer Stunde beendet. Wie auf den Bildern der Feuerwehr zu sehen, war die Autobahn 39 am Morgen teils mit Schneematsch bedeckt. Die Polizei warnte in beiden Richtungen vor Straßenglätte – ebenso auf der A2.

red

