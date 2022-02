Schöninger Grüne sammeln Schulranzen für bedürftige Kinder

Neue Schulranzen kosten mitunter einen dreistelligen Betrag. Doch nicht erst seit den drastisch steigenden Energiepreisen fällt es manchen Familien schwer, selbst deutlich geringere Beträge für gebrauchte Schultaschen aufzubringen. Deshalb haben die Schöninger Grünen eine Schulranzen-Spendenaktion ins Leben gerufen. Lars Marschalleck erklärt, wie sie abläuft und die Hintergründe.

„Wir pflegen einen engen Kontakt zum sozialen Tante-Emma-Laden am Schöninger Goetheplatz“, erklärt der Grünen-Ratsherr. Das Sozialkaufhaus, das von der gemeinnützigen Gesellschaft BVIK (Bilden, Vermitteln, Integrieren, kommunale Dienstleistungen) ins Leben gerufen worden war, unterstützt seit Jahren hilfebedürftige Menschen, Einheimische wie Flüchtlinge, nicht nur mit Lebensmitteln sondern dient auch als und Begegnungscafé (wir berichteten).

„Bei unseren Besuchen und in Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist uns bewusst geworden, wie viele Familien mit Kindern diese Hilfe dort regelmäßig Hilfe in Anspruch nehmen“, berichtet Marschalleck. So sei mit Blick auf den Beginn des neuen Schuljahres im August die Idee entstanden, bedürftigen Familien bei der Grundausstattung der künftigen Erstklässler unbürokratisch unter die Arme zu greifen: mit einer Spenden-Aktion, in der gebrauchte, aber nicht mehr benötigte Schulranzen gesammelt werden. Zwar sei es bis zur Einschulung noch einige Zeit hin, „aber damit wir bis dahin genügend Ranzen zusammenbekommen, haben wir bereits jetzt die Sammelaktion gestartet“.

Schulranzen werden persönlich abgeholt

Lars Marschalleck hofft, dass sich möglichst viele Menschen an der Spendenaktion beteiligen. Foto: Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen

Wer also noch einen gut erhaltenen Schulranzen zuhause schlummern habe, der nicht mehr selbst verwendet werde, „und damit anderen Kindern eine Freude machen will“, der kann ihn uns ab sofort zur Verfügung stellen.“ Wegen Corona verzichten die Grünen auf einen zentralen Sammeltermin, sondern holen die Schultaschen einzeln ab. „Das erscheint uns sicherer, als wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt viele Spendenwillige zusammentreffen würden“, erklärt Marschalleck. Wer einen Abholtermin in Schöningen, Hoiersdorf oder Esbeck vereinbaren möchte, kann mit Lars Marschalleck einen Termin unter der Rufnummer 0172-2 37 00 98 vereinbaren. „Sollten auch Menschen aus anderen Orten des Landkreises unsere Aktion unterstützen wollen, dürfen sie sich selbstverständlich auch gern melden“, betont Marschalleck. „Wir werden dann schon einen Weg finden, wie sich die Übergabe regeln lässt.“

Noch offen sei, wie die dann das Aushändigen der gespendeten Ranzen an die Kinder erfolge. „Auch hier müssen wir abwarten, wie sich die Corona-Lage bis zum Schulbeginn entwickelt“, steht für Marschalleck Sicherheit an erster Stelle. „Denkbar ist, dass wir die Schulranzen in unserem neuen Bürgerbüro übergeben, das wir demnächst in der Büddenstedter Straße 15 in Schöningen eröffnen werden.“ Alternativ käme vielleicht auch eine Übergabe im Tante-Emma-Laden in Frage. „Konkret werden wir uns darüber Gedanken machen, wenn wir genügend Schultaschen zusammen haben. Jetzt hoffen wir erstmal, dass sich möglichst viele Menschen bei uns melden, die unser Aktion mit Ranzen-Spenden unterstützen.“

Sicher zur Schule in der dunklen Jahreszeit

Je dunkler die Jahreszeit, desto höher das Unfallrisiko, warnt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat. Von November bis Januar verunglücken demnach durchschnittlich ein Drittel mehr Menschen unterwegs zu Fuß, als im Schnitt in den übrigen Monaten.

Helle und reflektierende Materialien an Kleidung wie auch Schulranzen helfen Kindern dabei, im Straßenverkehr besser wahrgenommen zu werden. Im Scheinwerferlicht werden unbeleuchtete Fußgängerinnen und Fußgänger erst ab einem Abstand von rund 25 Metern wahrgenommen.

Sogenanntes retroreflektierendes Material wirft Lichtstrahlen in die Richtung zurück, aus der sie kommen. Reflektormaterial an Jacken oder Rucksäcken ist daher im Dunkeln besonders gut sichtbar. Nützlich sind auch zusätzliche Reflektorbänder an Armen oder Beinen oder Jacken und Mützen mit Reflektormaterial.

Beim Überqueren von Straßen sollten schlecht einsehbare Stellen unbedingt vermieden werden. Kinder sollten immer Ampeln, Fußgängerüberwege, Zebrastreifen und Querungshilfen wie Mittelinseln nutzen, um auf die andere Straßenseite zu gelangen.

