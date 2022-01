Gemeinde Lehre: Baum drohte auf Haus zu stürzen

Flechtorf. Durch den Sturm geriet ein Baum in Flechtorf in Schieflage und bedrohte anliegende Gebäude. Die Feuerwehr konnte den Baum jedoch nicht fällen.

Sturmtief Nadia ist über die Gemeinde Lehre hinweggefegt und hat einen Feuerwehreinsatz in Flechtorf ausgelöst.

Gegen 20 Uhr erhielten Einsatzkräfte den Alarm „Baum droht auf Wohnhaus zu stürzen“.

Am Einsatzort in der Straße „An der Burg“ stellte sich heraus, dass ein ca. sieben Meter hoher Baum in beträchtliche Schieflage geraten war. Weil die Gefahr bestand, dass er auf eine benachbarte Garage stürzen könnte, entschieden sich die Einsatzkräfte umgehend zu handeln. Die erwartete Fallrichtung des Baumes machte es jedoch zu gefährlich, den Baum komplett von unten am Stamm zu fällen.

Von der Drehleiter begann die Feuerwehr den Baum deshalb mühsam von oben Stück für Stück abzutragen, ehe Personen zu Schaden kommen konnten. Neben der Feuerwehr Flechtorf waren auch Einsatzkräfte aus Lehre vor Ort.

Weitere Sturmschäden in Niedersachsen

Auch andernorts in Niedersachsen sorgte stürmisches Wetter für zahlreiche weitere Feuerwehreinsätze. An der Nordseeküste wurde die Sturmflutwarnung verschärft. Einzelheiten darüber, wie stark Sturmtief Nadia wütet, lesen Sie hier.

