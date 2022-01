Unfall 30-Jähriger landet mit Auto in Ingeleben in Graben

Der Polizei Schöningen wurde am Donnerstag gegen 18 Uhr von einer Anruferin gemeldet, dass soeben ein VW Fox in der Ingostraße in Ingeleben in den Straßengraben gefahren sei.

Der Fahrzeugführer schien dabei unter Alkoholbeeinflussung zu stehen. Die Polizei schickte laut Mitteilung umgehend eine Streifenbesatzung zum Unfallort.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fahrer landet im Graben, steigt wieder ins Auto und fährt weiter

Wenig später meldete sich die Anruferin erneut und teilte den Beamten mit, dass der Unfallfahrer sich wieder in sein Fahrzeug gesetzt und in Richtung Klein Dahlum davongefahren sei.

Die Polizei fand den VW Fox wenig später in Frellstedt und konnte den Fahrer in der dortigen Elmstraße stoppen. Dabei bestätigte sich der Eindruck der Anruferin, denn der 30 Jahre alte Fahrzeugführer aus dem Landkreis Helmstedt habe deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen gezeigt.

Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen ergibt 3,85 Promille

Ein vor Ort vorgenommener Atemalkoholtest ergab 3,85 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrzeugführer im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bei dem ursprünglichen Verkehrsunfall sei nach ersten Schätzungen kein Fremdschaden entstanden. Lediglich der Fox habe ein paar Dellen davongetragen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de