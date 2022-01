Räuber überfällt Tankstelle in Königslutter und erbeutet Geld

Königslutter. Eine Tankstelle in Königslutter wurde am Freitagmorgen von einem Unbekannten überfallen. Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete mit der Beute.

Die Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Königslutter ist am Freitag, 7.03 Uhr, überfallen worden. Der Unbekannte bedrohte laut Polizeimitteilung die Angestellte und flüchtete mit der erlangten Beute in Richtung eines Discounters. Personen seien nicht verletzt worden.

Nachdem ein Unbekannter die Tankstelle betreten hatte, bedrohte er plötzlich die Kassiererin und verlangte die Aushändigung des Bargeldes. Nachdem er im Besitz des Bargeldes war, verließ er fluchtartig die Tankstelle in Richtung des in der Nähe befindlichen Netto-Marktes.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sofortige Fahndung nach Raub führt nicht zum Erfolg

Die geschockte Angestellte verständigte umgehend die Polizei. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters. Der Räuber war etwa 1,68 Meter groß und um die 50 Jahre alt. Er war sehr schlank und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben und Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise an die Polizei in Helmstedt unter (05351) 521-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de