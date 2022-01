Neuer operativer Geschäftsführer im Arbeitsamt Helmstedt

Carsten Sievers ist der Agentur für Arbeit Helmstedt mit den Geschäftsstellen Helmstedt, Gifhorn und Wolfsburg als neuer operativer Geschäftsführer verantwortlich für alle Bereiche der Arbeitslosenversicherung (SGB III). Er tritt die Nachfolge von Andreas Kühne an, der mittlerweile als Bürgermeister der Samtgemeinde Nord-Elm tätig ist. Gleichzeitig ist Sievers Stellvertreter des Leiters der Agentur für Arbeit, Ulf Steinmann.

„Ich freue mich sehr auf die Arbeit in dieser spannenden und vielschichtigen Region. Mein Ziel ist es, für die Unternehmen und die Menschen gewinnbringend tätig zu werden. Vor allem die Themen Qualifizierung, duale Ausbildung und Weiterbildung werden meine Schwerpunkte sein“, erklärt Sievers in einer Pressemitteilung. Damit wolle er den Strukturwandel begleiten und den Fachkräfteengpässen entgegenwirken. „Denn letztlich ist das Thema Personalbedarfe in den Unternehmen weiterhin die größte Herausforderung, auch wenn wir derzeit natürlich noch mit den Auswirkungen der Coronakrise zu kämpfen haben.“

Sievers kennt die Region und die Agentur Helmstedt

Der 47-jährige Familienvater Sievers wohnt in Sarstedt nahe Hannover. Er begann seine Karriere bei der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 1992 mit einer Ausbildung in der Arbeitsagentur Celle. Nach Stationen als Sachbearbeiter und Arbeitsvermittler, machte er sich ebenso als Fachausbilder und Teamleiter in verschiedenen Bereichen sowie als Geschäftsstellenleiter verdient. Seit 2014 war er in der Agentur für Arbeit Hannover als Bereichsleiter für die Schwerpunkte Arbeitgeber-Service und Arbeitsvermittlung tätig.

Carsten Sievers kennt die Region und die Agentur Helmstedt bereits, denn 2017/2018 war er ein Jahr lang als Performanceberater in der Regionaldirektion Hannover für die Agentur für Arbeit Helmstedt zuständig. Der neue Geschäftsführer Operativ ist für die Zukunft zuversichtlich: „Diese Agentur ist für die kommende Zeit gut aufgestellt. Ich bin überzeugt, dass ich schnell mit allen Akteuren und Kooperationspartnern sowie meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch kommen werde, um im Interesse der Unternehmen und der Menschen in unserer Region arbeiten zu können.“

red

