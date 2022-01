24-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss durch Helmstedt

Polizeibeamte kontrollieren in der Nacht Fahrzeuge. In Helmstedt fiel ein Fahrzeug aus dem Bördekreis auf.

Drogenfahrt endet in Helmstedt

Die Fahrt eines 24 Jahren alten Audi-Fahrers aus dem Bördekreis stoppte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch auf der Poststraße in Helmstedt. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss am Steuer saß und keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem waren die Kennzeichen des Wagens gestohlen, das Fahrzeug nicht zugelassen und nicht versichert.

„Von dem Fahrer wurde eine Blutprobe wurde entnommen und das Fahrzeug sichergestellt“, berichtet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. „Kurz nach Mitternacht wurde der Audi-Fahrer in der Poststraße von einer Streifenbesatzung kontrolliert. In dem Fahrzeug saßen neben dem 24-jährigen Fahrer noch zwei Begleiter.“

Gestholene Kennzeichen am Wagen

Im Verlaufe der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die an dem Wagen angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. „Eine Erklärung dafür konnte der Fahrer nicht geben. Auch konnte kein Nachweis erbracht werden, wem das Fahrzeug gehört“, heißt es im Polizeibericht. Fahrzeug und Kennzeichen wurden sichergestellt.

Der Führerschein war dem 24-Jährigen erst vor kurzer Zeit entzogen worden. Weil der Drogentest positiv ausfiel, wurde eine Blutentnahme in der Klinik in Helmstedt angeordnet. „Gegen den 24-Jährigen wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet“, berichtet die Polizeisprecherin.

Drogen gefunden wurden bei dem 24 Jahre alten Beifahrer. Er wird sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

