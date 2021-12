EEW Helmstedt bekommt Anerkennung der IHK für gute Ausbildung

Helmstedt will innovatives Kraftzentrum der Region werden

Auch ohne die Verstromung von Braunkohle wähnt sich der Landkreis Helmstedt in der Lage, ein Kraftzentrum der Region zu sein. Das Abschalten des Kraftwerks Buschhaus, sein zu erwartender Abriss und die Entwicklung eines neuen Industrieparks an gleicher Stelle bieten Chancen, dass der gelingen kann.

Um weitere Weichen dafür zu stellen, trafen sich nun die Chefs der hiesigen Energieunternehmen beim niedersächsischen Wirtschaftsminister in Hannover. Bernd Althusmann empfing in seinem Haus Marten Bunnemann (Avacon), Bernard M. Kemper (EEW), Helmstedts Landrat Gerhard Radeck, Thoralf Klehm, Armin Fieber (beide Helmstedter Revier GmbH) und Dr. Alexander Goebel (Wirtschaftsregion Helmstedt).

Geeignet für Wasserstoff-Projekte

Dabei wurde sondiert, welche Investitionen konkret in Planung sind und welche Rahmenbedingungen die Unternehmen benötigen. Zudem ging es um die Weiternutzung der Kraftwerksflächen, die sich im Besitz der Helmstedter Revier GmbH befinden. Die dortige Energieinfrastruktur kann für Wasserstoff-Projekte genutzt werden.

In den Stellungnahmen der beteiligten Gesprächspartner wird deutlich, wohin die industrielle Zukunft im Landkreis Helmstedt weist. So stellte Avacon-Chef Bunnemann heraus: „Grüner Wasserstoff ist die Zukunftstechnologie bei der Dekarbonisierung großer Teile unserer Gesellschaft. Das Helmstedter Revier bietet die besten Voraussetzungen, mit einem Leuchtturmprojekt Vorreiter und Wachstumstreiber in der Region zu werden. Doch aktuell sind Energielösungen mit grünem Wasserstoff noch nicht wirtschaftlich. Daher brauchen wir für den Start die Unterstützung der Politik.“

Strukturwandel schon eingeleitet

Für das Unternehmen Energy from Waste (EEW) hob dessen Chef Kemper hervor: „Mit dem Bau Niedersachsens erster Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage haben wir den Strukturwandel des Helmstedter Reviers eingeleitet. Aufbauend auf der Wasserstoffstrategie des Landes Niedersachsen wollen nun die Helmstedter Unternehmen Avacon und EEW die Energiezukunft des Standortes fortschreiben und planen gemeinsam ein Green-Energy-Hub zur Erzeugung grünen Methanols aus CO 2 und grünem Wasserstoff. Nutzen wir das bei der energetischen Verwertung des 100 Prozent biogenen Klärschlamms freiwerdende CO 2 , wird unsere Anlage als eine der ersten der EEW-Gruppe klimapositiv.“

Thoralf Klehm und Armin Fieber von der Helmstedter Revier GmbH bekräftigten: „Wir wollen unsere Flächen nutzen, um einen fossilen Standort in einen regenerativen Standort zu verwandeln. In diesem Zuge möchten wir den Ausbau von Windenergie und Photovoltaik vorantreiben, um grünen Wasserstoff im großen Stil zu produzieren.“

Landkreis: Wir sind startbereit

Für Goebel und Radeck steht fest: „Nun gilt es, aus dem alten Areal einen Energiestandort nachhaltiger und zukunftsgerichteter Technologien zu entwickeln. Wir sind startbereit, um das Helmstedter Revier zur Modellregion für die Transformation der Energiewende durch die Wasserstoffnutzung zu machen.“

Beim Wirtschaftsminister ist die Botschaft angekommen. Althusmann meint: „Helmstedt ist auf dem Weg, zum niedersächsischen Kernstück des innovativen Strukturwandels zu werden. Die Region hat die Chance, vorbildhaft zu zeigen, dass grüner Wasserstoff nicht nur ein Thema für städtische Kerngebiete, sondern auch für den ländlichen Raum ist.“