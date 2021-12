Die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus führt zu einem massiven Anstieg der weltweiten Infektionszahlen. Weltweit wurden in den vergangenen sieben Tagen Dezember so viele Infektionen nachgewiesen wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Beschreibung anzeigen

Helmstedt. Zahlreiche Teststationen im Landkreis Helmstedt öffnen an Silvester, manche auch am Neujahrstag. Am Sonntag aber haben alle geschlossen.