Für das Adventsimpfen in Flechtorf fehlt der Impfstoff

Die von der Gemeinde Lehre und der Firma VIPRS aus Wolfsburg initiierte Impfstation im Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf wird nicht mehr in diesem Jahr an den Start gehen. Das für das vierte Adventswochenende geplante Adventsimpfen könne wegen fehlenden Impfstoffs nicht stattfinden, wie die Gemeinde Lehre mitteilt.

„Es gibt noch zu viele bürokratische Hürden, so dass wir hier vermutlich erst Anfang des kommenden Jahres weiterkommen“, so Bürgermeister Andreas Busch. „Die Infrastruktur in Flechtorf ist vorhanden, Ehrenamtliche waren bereit, sich um die Terminvergabe zu kümmern – aber nach wie vor warten wir auf die notwendigen Genehmigungen und damit verbunden auch auf den Impfstoff“, so Busch weiter.

Initiator VIPRS will in Sachen Impfaktion am Ball bleiben

Auch Ralf Warner, VIPRS-Geschäftsführer, ist enttäuscht, bleibt aber optimistisch: „Wir bleiben definitiv am Ball, sobald die Genehmigungen vorliegen, können wir starten!“

Sowohl Gemeindeverwaltung als auch VIPRS GmbH haben inzwischen auch Gespräche mit dem DRK-Kreisverband Helmstedt aufgenommen, auch von dort sei wie zuvor bereits von den Ärzten der Gemeinde viel Unterstützung gekommen. So werde jetzt geprüft, ob eine Kooperation für die Gemeinde Lehre eine Option sei.

Menschen packen zusammen an, halten zusammen

Generell habe diese Aktion etwas Gutes gehabt, auch wenn das anvisierte Ziel (noch) nicht erreicht worden sei: „Trotz des Frustes, dass wir vor Weihnachten nicht mehr impfen können, ist da auch ganz viel Positives: Menschen packen zusammen an, halten zusammen“, betont Bürgermeister Andreas Busch – aber jetzt müssten sich eben auch alle zusammen noch einmal gedulden. So lange sollten alle Impfwilligen die Impfaktionen in den Nachbarkommunen nutzen. Oder die fest geplante des DRK am 6. Januar von 9 bis 16 Uhr in der Börnekenhalle in Lehre.

