Männer verletzen 22-Jährigen in Königslutter

Königslutter. Nach einer Rangelei am Zug ist ein 22-Jähriger in Königslutter von zwei Männern verfolgt und in der Stadt verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 22-jähriger Mann wurde Montagnachmittag zunächst von drei Männern (19 und 44 Jahre) in der Bahnhofstraße in Königslutter verfolgt, nachdem es in einem Zug zu einer Rempelei gekommen war. Wenig später sei der 22-Jährige von einem Unbekannten und einem 19-Jährigen angegriffen und verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Eine medizinische Behandlung sei nicht erforderlich gewesen.

Der 22-Jährige kam am späten Nachmittag mit dem Zug am Bahnhof Königslutter an. Beim Aussteigen sei es zwischen ihm und den in den Zug einsteigenden drei Männern zu einem leichten Zusammenstoß gekommen. Der 22-Jährige sei im Anschluss in Richtung eines Discounters gegangen, als er plötzlich von einem Unbekannten und dem 19-Jährigen angehalten und geschlagen wurde. Der 44-Jährige beteiligte nicht.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Männer flüchten nach Gewalttat in Richtung Bahnhof

Nach der Tat flüchteten die Männer in Richtung Bahnhof. Der 19-Jährige und der 44-Jährige wurden wenig später von den alarmierten Polizeibeamten angetroffen.

Der unbekannte Täter soll etwa 25 Jahre und 1,70 Meter groß gewesen sein. Er war schlank, hatte eine Art Koteletten und trug dunkle Kleidung und ein Basecap. Hinweise von Zeugen an die Polizei Königslutter, (05353) 94105-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de