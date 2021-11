Lebensgroße Weihnachtskrippe vor Schöninger Christuskirche

Schöningen. Jeweils freitags um 17 Uhr findet an der Krippe eine Kurzandacht statt. Jeder Schöninger kann sein Gebetsanliegen in einer Box platzieren.

In den letzten Wochen herrschte in den Räumen und auf dem Gelände der Schöninger Christuskirche in der Helmstedter Straße reger Betrieb. Alles begann mit einer großen Holzlieferung. Auf die Frage, was das alles zu bedeuten habe, kam die Antwort: Der Pastor hatte eine Idee.

So beschreibt es auch Pastor Moritz Allersmeier, der seit April seinen Dienstort in Schöningen hat. „Immer, wenn mich eine Idee nicht loslässt, dann ist sie es wert, geprüft zu werden.“ Als sich nach seinem Aufruf, eine lebensgroße Weihnachtskrippe zu bauen, knapp 20 Personen freiwillig zur Mitarbeit meldeten, war klar: „Diesen Weg gehen wir.“

Mit der Aktion will die Gemeinde ein Zeichen setzen: „Kaum jemand hätte wohl für möglich gehalten, dass uns ein zweiter Winter mit spürbaren Einschränkungen erwartet. Dennoch sollte diese Krippe zweierlei sein: Ein besonderer Hinweis auf den Geburtstag von Jesus Christus – für alle sichtbar, und ein Ort, an dem mögliche Andachten auch im Freien stattfinden können, um das Infektionsrisiko zu senken“, erklärt Allersmeier. Das Letzteres tatsächlich nochmals so sehr an Bedeutung gewinnen würde, sei zum Baubeginn nicht klar gewesen.

Farbwerkstatt im Gemeindekeller

Um das viele Rohmaterial herum musste viel geplant und gearbeitet werden: Eine Bauzeichnung hing seit Oktober in einer der Gemeindegaragen, die ein Gemeindemitglied liebevoll angefertigt hatte. Der nächste Schritt bestand darin, die Zeichnungen auf Lebensgröße zu übertragen. „Wie sonst sollen die Kinder in den morgendlichen Schulbussen beim Vorbeifahren Freude an der Krippe haben“, betont der Pastor. Dafür konnte wiederum ein Gemeindemitglied gewonnen werden, das den Entwurf auf Folien übertrug, der dann auf das Holz geklebt wurde.

Das Aussägen der Figuren an den Wochenenden habe sich „zu einem echten Event entwickelt, bei dem man sich neben der Arbeit auch gut unterhalten konnte“. Beim Sägen und bei drei Grad im Freien half so mancher warmer Tee. Als letzte Station durchliefen die ausgesägten Figuren dann eine eigens eröffnete Farbwerkstatt im Keller der Gemeinde. Ein Team künstlerisch begabter Mitglieder setzte sich in einer „Farbkonferenz“ zusammen und entwickelte die fröhliche Gestaltung der Protagonisten aus der Weihnachtsgeschichte. „Nur für Kuh und Schaf suchen wir noch einen schönen Platz. Ideengeber sind herzlich willkommen“, betont Allersmeier.

Gebetsbox neben der Krippe

Mehrere Schichten an Farbe, eine stabile Stallkulisse und Stunden fröhlicher Gemeinschaft später wurde die Krippe am 1. Advent ihrem Zweck übergeben. Sie soll alle Bürger der Stadt beleuchtet durch den Advent 2021 begleiten.

Passend zur Adventsaktion stellt die Christuskirche eine Gebetsbox neben die Krippe. „Jeder Bürger der Stadt kann dort ein Gebetsanliegen formulieren, für das Mitglieder der Gemeinde beten werden“, so der Pastor. Zusätzlich werde es freitags um 17 Uhr an der Krippe eine Kurzandacht geben. „Kurz und knapp gestärkt in den Abend“ sei das Motto für diesen 10-minütigen Impuls, verbunden mit einem Adventslied. Dazu ist jede und jeder eingeladen. Die Christuskirche bittet um Verständnis, dass dabei die 3G-Regel angewendet werden muss.

red/mb

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de