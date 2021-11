45-Jährige in Groß Brunsrode mit 2,32 Promille unterwegs

Unter Alkoholeinfluss war eine Frau am Dienstag in Wolfsburg und der Gemeinde Lehre unterwegs.

Eine betrunkene Autofahrerin war am Dienstagnachmittag in Wolfsburg und Groß Brunsrode unterwegs. Ein Zeuge habe der Polizei diese Beobachtung mitgeteilt, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Zeuge war demnach gegen 14.48 Uhr auf der Braunschweiger Straße in Wolfsburg stadtauswärts unterwegs, als er auf der Einfädelung zur A 39 einen VW Polo bemerkte, der auf der linken Fahrspur der dortigen Leitplanke gefährlich nahekam.

Auto gerät mehrfach auf die Gegenfahrbahn

In der Folge fuhr der Polo in Schlangenlinien und bog von der A 39 an der Autobahnabfahrt Flechtorf nach rechts in Richtung Lehre ab. Hierbei wurde das Fahrzeug weiterhin in Schlangenlinien geführt und kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Letztendlich hielt das Fahrzeug in Groß Brunsrode.

Der Zeuge beobachtete hier, wie die Fahrerin ihr Auto verließ und in einem Wohnhaus verschwand. Die durch den Zeugen herbeigerufene Polizei traf in dem Wohnhaus eine 45 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Lehre an, auf die die Beschreibung des Zeugen passte. Ein Atemalkoholtest bei ihr ergab 2,32 Promille.

Polizei ordnet Blutprobe an und stellt Führerschein sicher

Daraufhin wurden der Fahrzeugführerin im Wolfsburger Klinikum zwei Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt.

