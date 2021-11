67-Jährige aus Lehre bricht Telefonat mit Betrügerin ab

Lehre. Nicht in die Irre führen lassen hat sich eine Seniorin in Lehre. Ein angebliches Inkassounternehmen hatte per Telefon Geld von ihr verlangt.

Eine 67 Jahre alte Bewohnerin aus der Gemeinde Lehre hat am Montag gegen 13.40 Uhr den Anruf eines angeblichen Inkassounternehmens erhalten. Eine Frau habe eine vierstellige Geldsumme verlangt. Diese sei fällig geworden, da die 67-Jährige angeblich an verschiedenen Gewinnspielen teilgenommen habe. Die Seniorin habe die Masche durchschaut mit der Bemerkung „wenn sie Forderungen an mich haben, dann schicken sie mir diese schriftlich...“.

Handelte sich um Abzockernummer

Im Internet habe sie herausgefunden, dass es sich bei der Rufnummer um eine sogenannte Abzockernummer handelte. Die Polizei lobt das Verhalten der Frau: „Sie hat sich nicht in die Irre führen lassen und konsequent gehandelt“.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Kradfahrer und seine Sozia sind am Freitag gegen 16.35 Uhr nach Polizeiangaben von Dienstag auf der Elmstraße in Schöningen leicht verletzt worden. Der beteiligte PKW-Fahrer habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich seiner Verantwortung zu stellen. Nach derzeitigen polizeilichen Informationen war ein 16-Jähriger mit seinem Krad aus dem Landkreis Helmstedt auf der Elmstraße aus Richtung der Straße Am Volkspark unterwegs. Mit auf dem Leichtkraftrad befand sich seine 15 Jahre alte Sozia, ebenfalls aus dem Landkreis. Vor ihnen sei ein silberfarbener Mini-Van gefahren, dessen Fahrer auf Höhe Eichendorffstraße plötzlich stark gebremst habe, um nach links in die Eichendorffstraße abzubiegen.

Vorderrad des Krads hat blockiert

Der 16-Jährige habe ebenfalls bremsen müssen. Dabei habe das Vorderrad blockiert, und das Krad sei auf regennasser Fahrbahn wegrutscht. Am Krad sei ein Schaden von rund 600 Euro entstanden. Zuständig für Zeugenhinweise ist das Polizeikommissariat am Burgplatz, (05352) 951050.

Wohnmobil kollidiert mit VW T6

Zu einer Kollision ist es nach Polizeiangaben von Dienstag am Samstag gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 12 zwischen Groß Steinum und Beienrode gekommen. Dort sei ein 58 Jahre alter Mann aus Königslutter mit seinem Wohnmobil Richtung Beienrode unterwegs gewesen, als ihm ein dunkler VW T6 entgegengekommen sei. In der Mitte zwischen beiden Ortschaften hätten sich beide Fahrzeuge berührt. Der 58-Jährige habe angehalten, der andere Fahrer sei einfach weitergefahren. Nun hofft die Polizei auf Zeugen, denen der T6 aufgefallen ist, da das flüchtige Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und mit eingeschaltetem Fernlicht unterwegs gewesen sei. Hinweise: (05353) 941050.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de