53-Jähriger richtet in Helmstedt Waffe auf 40-Jährigen

Helmstedt. Bei einer Auseinandersetzung zweier Männer in Helmstedt war auch eine Schreckschusswaffe im Spiel. In Gewahrsam aber kam der Bedrohte.

Ein Mann hat in Helmstedt einen anderen mit einer Schreckschusswaffe bedroht. (Symbolbild)

Männer geraten in Streit

Ein 53-Jähriger hat am Montag gegen 17.50 Uhr an der Neumärker Straße vor einem Café einen 40 Jahre alten Mann aus Helmstedt mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Beim Eintreffen der Polizeibeamten legte er sofort die Waffe nieder, teilt die Polizei Helmstedt mit. Zeitgleich sei der

40-Jährige auf den 53-Jährigen losgegangen und habe auf ihn eingeschlagen. „Nur mit Mühe konnte die Einsatzkräften die Kontrahenten trennen.“

40-Jähriger kommt in Gewahrsam

Der 53-Jährige wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Der 40 Jahre alte Helmstedter wurde in Gewahrsam genommen. Nach bisherigen Ermittlungen beleidigte und bedrohte der 40-Jährige in den vergangenen Tagen den 53-Jährigen mehrfach. Am Montagabend sei es dann erneut zu einer Begegnung vor dem genannten Café gekommen. Nach einer erneuten Drohung habe der Ältere der beiden Männer die Polizei gerufen und die Schreckschusswaffe gezogen.

Mehrere Streifenwagen fahren zum Tatort

Nahezu zeitgleich hätten mehrere Streifenwagen den Tatort erreicht. Als der 53-Jährige die Waffe niedergelegt habe, habe der Jüngere ihn gegen die dort befindliche Bestuhlung gerammt und auf ihn eingeschlagen. Da der Helmstedter auch nach Trennung der beiden aggressiv war und zur Verhinderung weiterer Straftaten, so die Polizei, wurde er zunächst in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg dahin habe der 40-Jährige Widerstand geleistet. Gegen beide Männer wurden Anzeigen gefertigt. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Zeugen: (05351) 5210.

red

