Aus Lehrer Gemeinde-Buslinie 388 wird der flexo-Bus

Lehre. Die bisherige Gemeinde-Buslinie 388 in Lehre geht in einem flexo-Bus auf. Es werden neue Halteorte eingerichtet. Los geht es am 12. Dezember.

Aus der Linie 388 wird ein „flexo“-Bus. Seit fast drei Jahren gibt es in der Gemeinde Lehre die neue Gemeinde-Buslinie, die 388. Jetzt steht fest, dass die Linie der Gemeinde erhalten bleiben soll – allerdings in neuer Form. Das teilt die Verwaltung mit. So solle es den sogenannten „flexo-Bus“ geben, welcher in zwei Stufen ab Sonntag, 12. Dezember, eingeführt wird. Der Vorteil des neuen Busses: Er richte sich komplett nach den Wünschen der Fahrgäste, auch die Angebotszeiten würden ausgedehnt. Allerdings sei hierfür vorab eine Buchung der jeweiligen Fahrt notwendig.

Linie wird eine neue Form erhalten

„Wir freuen uns, dass uns die Linie, die sich zuletzt ja noch in der Testphase befand, damit erhalten bleibt – wenn auch in neuer, flexiblerer Form“, wird Bürgermeister Andreas Busch zitiert. Der neue Bus umfasse zunächst die flexible Bedienung der Ortschaften Lehre inklusive Kampstüh, Essehof, Klein und Groß Brunsrode sowie Essenrode. Das derzeitige Angebot der Linie 388 werde damit ersetzt. Am Rathaus Lehre sollen bei Bedarf weiterhin Anschlüsse zur Regiobus-Linie 230 (Braunschweig – Wolfsburg) hergestellt werden. Um dies gewährleisten zu können, sollte bei der Buchung der Wunsch zur Weiterfahrt nach Wolfsburg oder Braunschweig angegeben werden, heißt es. Müssten keine Anschlüsse hergestellt werden, könne sich der Kleinbus je nach Buchung frei in der genannten Fläche bewegen.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es werden neue Halteorte eingerichtet

Zudem würden neue Halteorte eingerichtet und die Bedien-Zeiträume ausgeweitet. Der Bus kann demnach künftig werktags von 5 bis 21 Uhr gebucht werden, freitags bis 22 Uhr, samstags 7 bis 22 Uhr und sonntags 9 bis 20 Uhr. Alle Linien, außer der bisherigen 388, inklusive des Schulverkehrs, blieben in Stufe 1 wie bisher.

Zunächst sind nur telefonische Buchungen möglich

Gebucht werden kann der flexo-Bus zunächst unter (0531) 7938400, auch Dauerbuchungen sollen ermöglicht werden. Eine entsprechende App solle ab Frühjahr 2022 zur Verfügung stehen. Die zweite Stufe soll nach derzeitiger Planung bis spätestens Mitte 2022 in Kraft treten. Dann soll das Bediengebiet um Wendhausen, Grassel (Gifhorn), Bevenrode, Waggum, Hondelage (Braunschweig) sowie Ehmen (Wolfsburg) erweitert werden. Dabei sollen mittels eines zweiten Kleinbusses neue Umsteigemöglichkeiten in Waggum und Ehmen geschaffen werden. Essehof entfalle dann als flexo-Halt und werde durch die Linie 389 bedient.

Weitere Infos zum Projekt: www.flexo-bus.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de