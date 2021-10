Unbekannte sprengen Briefkasten in Reinsdorf

Reinsdorf. Unbekannte haben am späten Sonntagabend einen Briefkasten in Reinsdorf in die Luft gejagt. Ein lauter Knall ließ Anwohner hochschrecken.

Von einem lauten Knall sind Bewohner auf der Alten Dorfstraße in Reinsdorf am Sonntag gegen 22.35 Uhr aus der Abendruhe gerissen worden. Unbekannte hatten laut Polizei mittels sogenannter Polenböller den Briefkasten vor einem Wohnhaus kurzerhand in die Luft gesprengt. Der Sachschaden, so heißt es, dürfte sich dabei auf zirka 150 Euro belaufen.

Fahrzeug entfernte sich mit quietschenden Reifen

Nachdem die Täter den Briefkasten gesprengt hatten, hörten Anwohner, wie sich ein unbekanntes Fahrzeug mit quietschenden Reifen entfernte. Der betroffene Hausbesitzer habe die Polizei alarmiert, die den Sachverhalt an Ort und Stelle aufgenommen habe.

In einem Umfeld von mehreren Metern hätten die Beamten in Reinsdorf nur noch Bruchstücke des Briefkastens vorgefunden. Die Ermittler hoffen darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder weitere Verkehrsteilnehmer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeistation in Büddenstedt: (05352) 951050.

Polizei sucht Zeugen zur Unfallflucht

Die Polizei Königslutter sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 295 ereignet hat. Mehrere Zeugen hatten demnach gemeldet, dass dort ein unbekannter Autofahrer zwischen Wendhausen und Lehre von der Fahrbahn abgekommen das Fahrzeug stark beschädigt sei. Der Fahrzeugführer wünsche allerdings keine Polizei.

Die Beamten hätten in Höhe eines dortigen Restaurants einen stark beschädigten VW Polo vorgefunden, der verschlossen neben der Fahrbahn an einer Böschung stand. Der Fahrer sei nicht auffindbar gewesen. Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder unmittelbar nach dem Unfall Personen im oder am Fahrzeug gesehen haben: (05353) 941050.

