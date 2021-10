Brandstiftung! Café in Helmstedter Innenstadt brennt

Helmstedt. Der Außenbereich eines Cafés in der Neumärker Str. in Helmstedt hat gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

20.10.2021 Helmstedt: Der Außenbereich des Eiscafé C'est bon in der Neumärker Str. in der Helmstedter Innenstadt brannte Dienstagnacht. Hinweise deuten auf Brandstiftung hin.

Brandstiftung in der Helmstedter Innenstadt. Dienstagnacht gegen 23.15 Uhr hat der Außenbereich des Eiscafés und Bistros C’est Bon in der Neumärker Str. gebrannt. Wie die Polizei bestätigt brannten in der Nacht mehrere Stühle und Tische des Cafés im Außenbereich. Auch der Pavillon wurde in Mitleidenschaft gezogen. „Wir gehen von Brandstiftung aus“, sagte ein Sprecher der Polizei Wolfsburg.

Gegen 23.30 Uhr hatten Zeugen Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehreinsatzkräfte zogen sofort die brennenden Möbel unter dem Pavillon hervor um ein weiteres Übergreifen des Feuers zu verhindern. Danach konnten die brennenden Tische und Stühle abgelöscht werden. „Dank des schnellen Handels der Zeugen und dem beherzten Einsatz der Feuerwehr konnte zum Glück verhindert werden, dass das Feuer auf das Gebäude übergreift“, so die Polizei.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Helmstedt unter 05351 5210 entgegen

