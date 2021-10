Polizei fahndet nach Autodieb von Velpke

Velpke/Helmstedt. Ein Auto wurde am Sonntag in Velpke gestohlen, bei einem weiteren versuchten es die Täter. Die Polizei hat Verdächtige in Helmstedt kontrolliert.

Ein Audi Q5 wurde Sonntagnacht im Sandmühlenkamp in Velpke gestohlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einige Häuser weiter sei versucht worden, einen weiteren Audi zu stehlen.

Der Eigentümer des Audi habe am Montagmorgen bemerkt, dass sein Fahrzeug nicht mehr unter dem Carport im Sandmühlenkamp stand. Den Wagen hatte er am Vorabend verschlossen neben seinem Haus geparkt.

Warum die Täter aufgaben, ist nicht bekannt

Die daraufhin verständigte Streifenbesatzung nahm die Anzeige auf und wurde von einem Nachbarn angesprochen, bei dem man ebenfalls versucht habe, sein Auto zu stehlen. Warum die Täter davon absahen, sei derzeit nicht bekannt. In der Nacht zu Montag wurde ein polnischer Pkw mit drei Insassen in Helmstedt kontrolliert. Wie Ermittlungen nun ergaben, können die drei Insassen mit den Diebstählen in Velpke in Verbindung gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

red

