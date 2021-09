Auto überschlägt sich auf A39 am Kreuz Wolfsburg-Königslutter

Auf der Autobahn 39 ist es am Mittwochmorgen zwischen dem Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter und der Abfahrt Flechtorf zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten gekommen. In Fahrtrichtung Wolfsburg kam ein Auto nach Angaben von Autobahnpolizei Braunschweig und Feuerwehr Lehre gegen 7 Uhr von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in Dachlage in einem Graben neben der Autobahn liegen. Die Insassen, Vater, Mutter und Kind, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Laut Polizei gebe es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Die Feuerwehr Lehre war am Mittwoch bei dem Unfall auf der Autobahn 39 im Einsatz. Foto: Feuerwehr Lehre

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Personen aus dem demolierten Auto bereits befreit und wurden vom Rettungsdienst versorgt und in das Klinikum in Wolfsburg verbracht.

Fahrspur musste kurzzeitig gesperrt werden

Außer der Feuerwehr war noch der Rettungsdienst (Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug) sowie die Autobahnpolizei im Einsatz. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Unfallfahrzeug. Aufgrund des Unfalls musste eine Fahrspur kurzzeitig gesperrt werden.

