Brand in Ingeleben Großeinsatz für die Heeseberg-Feuerwehren in Ingeleben

Sämtliche Feuerwehren der Samtgemeinde Heeseberg rückten am späten Montagabend nach Ingeleben aus.

Ingeleben. Rund 70 Einsatzkräfte löschen ein Feuer in einem Heizungsraum eines Hauses in der Neinstedter Straße in Ingeleben. Personen waren nicht im Gebäude.