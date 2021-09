Kommunalwahl am Sonntag

Kommunalwahl am Sonntag Helmstedt: Was Sie zur Kommunalwahl wissen müssen!

Bunte Vielfalt: In manchen Gemeinden wie am Nord-Elm können/müssen sechs verschiedenfarbige Stimmzettel ausgefüllt werden.

Helmstedt. Am Sonntag ist Kommunalwahl in Helmstedt. Doch wann und wo wird überhaupt gewählt? Was für Corona-Maßnahmen sind zu beachten? Ein Überblick.