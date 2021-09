Bunte Vielfalt: An zwei Sonntagen dürfen Wahlberechtigte über die Besetzung der Parlamente bestimmen. Am 26. September auch über den Bundestag (weißer Stimmzettel links oben).

Wolfsburg/Helmstedt/Gifhorn. Die Kandidaten treten für den Wahlkreis 51 an, der auch Samtgemeinden im Kreis Gifhorn umfasst. So verfolgen Sie die Diskussion am 13. September.