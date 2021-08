25 Mädchen kicken beim Tag des Mädchenfußballs des TSV Barmke

Zittern – aufatmen, Luft anhalten – jubeln, bangen – frustriert sein: Die Erstrundenpartie im Fußball-Niedersachsenpokal der Frauen zwischen dem TSV Barmke und Eintracht Braunschweig (2:3) nahm am Sonntag alle Anwesenden auf eine emotionale Achterbahnfahrt mit. So bitter der Ausgang aus Barmker Sicht auch war, hatte das Spiel doch zwei positive Aspekte. Zum einen hatten beide Teams großartige Werbung für den Frauenfußball betrieben, zum anderen zeigte sich, dass der TSV mit der Oberliga-Übermacht der letzten Jahre inzwischen absolut mithalten kann.

„Es waren Kleinigkeiten, die entscheidend waren“, sagte Barmke-Coach Marcel Kirchhoff, dessen Team zunächst gut im Spiel war. Etwa ab der 20. Minute wurde die Eintracht aber zwingender. Bei einem Schuss von Ronja Riemer aus spitzem Winkel tauchte TSV-Keeperin Jana Burmeister blitzschnell ab, zwei Minuten später zielte Riemer nach starkem Solo Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. Noch dreimal stand Burmeister bis zur Pause im Mittelpunkt, doch sie blieb jeweils gegen Chantal Münch, die frei vor ihr auftauchte, Siegerin.

Barmke war bei seinen Entlastungsangriffen aber ebenfalls gefährlich. Jeweils nach schönen Spielzügen traf aber Leonie Stenzel den Ball nicht richtig, und dann rettete Eintracht-Torhüterin Lisa Kelm per Fußabwehr gegen Martina Müller. Die setzte sich in der 40. Minute stark auf links durch, spielte den Ball scharf herein und Stenzel traf am kurzen Pfosten zur Führung.

Die Gäste starteten jedoch optimal in den zweiten Durchgang. Caren Holzenkamp setzte Chantal Schmidt mustergültig in Szene, die nur vier Minuten nach Wiederbeginn das 1:1 markierte. Speziell über Holzenkamp und Münch blieb die Eintracht die folgenden 20 Minuten am Drücker, holte sich immer wieder die zweiten Bälle. Klare Abschlüsse gab es indes nicht.

Nun hatte der TSV wieder gute Offensivaktionen, wie in der 73. Minute: Katharina Runge schickte die nimmermüde Martina Müller auf links steil, rückte selbst nach, wurde von der Ex-Nationalspielerin bedient und traf zum 2:1. Jannika Pribyl wurde kurz darauf gerade noch geblockt, dann scheiterte Müller an Kelm. Der TSV war dran am Coup – es folgte aber der dramatische Schlussakt in drei Szenen. Nach einer Ecke stimmte die Zuordnung bei Barmke nicht: Lisa-Marie Naujoks köpfte unbedrängt zum 2:2 ein. 94 Sekunden später legte Braunschweig das 3:2 nach. Die Gäste kombinierten sich gegen den in diesem Moment zu passiven TSV mit Kurzpässen in den Strafraum, Nele Effinghausen ließ Burmeister aus Nahdistanz keine Chance.

Trotz dieses späten Nackenschlags hätte es eigentlich noch das Elfmeterschießen geben müssen. In der Nachspielzeit stand Johanna Bartel nach einer Ecke am zweiten Pfosten völlig blank, hatte sogar die Zeit, den Ball runterzunehmen, mit einem starken Reflex parierte Kelm jedoch diesen letzten Schuss und hielt damit Eintrachts etwas glücklichen, aber verdienten Sieg fest.

„Natürlich tut diese Niederlage super weh. Wir werden aber auch daraus lernen, und ich habe sehr viel Gutes gesehen“, bilanzierte Kirchhoff abschließend.

Tore: 1:0 Stenzel (40.), 1:1 Schmidt (49.), 2:1 Runge (73.), 2:2 Naujoks (84.), 2:3 Effinghausen (85.).