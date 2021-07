DGB Helmstedt gibt seinem Vorsitzenden erneut das Vertrauen

Michael Franke, Vorsitzender des DGB-Kreisverbands, hier bei einer Kundgebung in Helmstedt.

Die Gewerkschafter in der Region haben sich entschieden: Michael Franke von der Gewerkschaft IG Metall ist alter und neuer Vorsitzender des Kreisverbandes Helmstedt des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Einstimmig wählten die von den Gewerkschaften benannten Kreisverbandsmitglieder den engagierten Gewerkschafter auf einer konstituierenden Vorstandssitzung kürzlich im Schützenhaus Helmstedt. Zum Stellvertreter wurde Wolfgang Höppner (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, IG BCE) gewählt. Andreas Streichan (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di) gehört dem Vorstand als Schriftführer an. Der DGB-Kreisverband repräsentiert knapp 20.000 Gewerkschaftsmitglieder, die im Landkreis Helmstedt leben.

Lob für ehrenamtliches Engagement

Vor der Wahl und Konstituierung des Vorstands gab es einen Rückblick auf die zurückliegenden vier Jahre des DGB im Kreis Helmstedt. Michael Kleber, DGB-Regionsgeschäftsführer, dankte in seinem Grußwort: „Die große Zahl an Veranstaltungen und Aktionen war nur möglich durch das hervorragende Engagement der ehrenamtlichen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter im Kreisverband.“

Zu den DGB-Aktivitäten im Landkreis zählten unter anderem die Veranstaltungen zum 1. Mai in Helmstedt, die Arbeitnehmer-Empfänge der Städte Helmstedt und Schöningen, das Wahlforum zur Bürgermeisterwahl in Schöningen, die Beteiligung am „Schulterschluss im Helmstedter Revier“ sowie eine Bildungsfahrt zum niedersächsischen Landtag.

Antrittsrede des Kreisvorsitzenden

Michael Franke betonte nach seiner Wahl: „Im Kalender des DGB-Kreisverbandes sind der Tag der Arbeit und die Arbeitnehmer-Empfänge in Helmstedt und Schöningen feste Termine. Diese wollen wir weiterhin mit Leben erfüllen. Darüber hinaus mischen wir uns bei aktuellen politischen Themen zum Beispiel im Vorfeld der diesjährigen Kommunal- und Bundestagswahl ein.“

Alle vier Jahre wählen Gewerkschaftsmitglieder in den Landkreisen und kreisfreien Städten der Bundesrepublik Vorstände, die die ehrenamtliche Gewerkschaftsarbeit vor Ort koordinieren. Zu den Aufgaben der Stadt- und Kreisverbände gehören die Interessenvertretung der DGB-Gewerkschaften in der Region, die Erarbeitung von Positionen und Forderungen zur Lokalpolitik sowie die Öffentlichkeitsarbeit.

pax

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de