Festnahme in Reinsdorf

Festnahme in Reinsdorf Einbruch in Reinsdorfer Unternehmen: Zweiter Täter gefasst

Den zweiten der beiden Einbrecher von Reinsdorf hat die Polizei am Mittwochabend nach einem Anwohnerhinweis gefasst.

Reinsdorf. Nachdem die Polizei am Mittwoch in Reinsdorf einen von zwei Einbrechern fasste, ist nun auch der zweite in Gewahrsam. Ein Anwohner gab einen Tipp.