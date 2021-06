Zu einem Unfall ist es am Donnerstag in Velpke gekommen.

Polizei im Kreis Helmstedt 17-jähriger Motorradfahrer kollidiert in Velpke mit Auto

Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Grafhorster Straße in Velpke ereignet.

Nach derzeitigem polizeilichem Ermittlungsstand und Aussagen von Zeugen befuhr gegen 13.30 Uhr ein 17 Jahre junger Kradfahrer aus der Samtgemeinde Velpke mit seinem 125er-Leichtkraftrad die Neuenhäuser Straße aus Richtung Vorsfelder Straße und wollte nach links in die Grafhorster Straße abbiegen. Hierbei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt einer 41 Jahre alten Autofahrerin aus der Samtgemeinde Velpke die mit ihrem Renault Megane auf der Grafhorster Straße aus Richtung Jungfernstieg nach rechts in Richtung der Straße Nordring unterwegs war. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Motorrad in den Renault Megane, kam zu Fall und zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.

Angehörige holen das kaputte Leichtkraftrad ab

Zeugen des Unfalls kümmerten sich um den Verletzten Kradfahrer, alarmierten Polizei und Rettungsdienste und leisteten Erste Hilfe. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer leitete in vorbildlicher Art und Weise den Verkehr ab.

Der junge Kradfahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Das Leichtkraftrad war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde durch Angehörige des 17-Jährigen von der Unfallstelle abgeholt. Die 41 Jahre alte Fahrerin des Renault Megane stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehenen, konnte aber mit ihrem Wagen die Fahrt fortsetzen.

Polizei lobt Zeugen für Erste Hilfe und Leitung des Verkehrs

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und lobt ausdrücklich die Zeugen, die Erste Hilfe leisteten und sich um den fließenden Verkehr kümmerten.

red