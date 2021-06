Gastronomie Gastronom bietet Strandleben am Helmstedter „Äquator“

Gastronom Markus Suchand im Oktober 2019 auf dem Gelände hinter der Gaststätte am Sternberger Teich. Wo damals noch Büsche wuchsen, befindet sich jetzt ein künstlich angelegter Strand.

Helmstedt. Das Okercabana in Braunschweig bleibt dicht in diesem Sommer. Wer gastronomisches „Strandleben“ mag, kann dafür in Helmstedt fündig werden.