Enkeltrick: 80-Jährige aus Königslutter wird Goldschmuck los

Schmuck im Gesamtwert von fast 15.000 Euro haben Unbekannte durch den sogenannten Enkeltrick von einer 80-Jährigen in Königslutter erbeutet. Sie wurde laut Polizei am Mittwochvormittag von einer angeblichen Staatsanwältin angerufen. Die habe erklärt, dass die Tochter der Seniorin einen Unfall verursacht habe, bei der ein junger Familienvater ums Leben gekommen sei.

Damit die Tochter nicht ins Gefängnis komme, müsse nun eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro gezahlt werden. Da die Seniorin das Geld in der Höhe nicht habe aufbringen können, habe sie der Anruferin schließlich ihren Goldschmuck angeboten. Der sollte laut Verabredung gegen 13.30 Uhr am Bahnhof in Königslutter übergeben werden.

Auffällig gekleidete Frau kam an das Auto

Dort angekommen, habe die 80-Jährige ihren Wagen auf dem Parkplatz gegenüber des dortigen Imbisses abgestellt. Wenige Minuten später sei eine auffällig gekleidete Frau an den Wagen der älteren Dame herangetreten.

Das Gespräch und die Übergabe des Schmucks hätten ausschließlich über das geöffnete Fenster an der Fahrerseite stattgefunden, teilt die Polizei weiter mit. Die Unbekannte sei dann nach Übergabe des Schmucks in Richtung der Bahngleise verschwunden.

Unbekannte soll 25 bis 30 Jahre alt sein

Die Täterin soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und zirka 165 Zentimeter groß sein. Sie sei blond, habe einen sommerlichen Rock, eine rote Bluse und eine dunkelblaue Strickjacke getragen. Ferner habe sie eine braune Umhängetasche über der Schulter gehabt und mehrere Ringe an beiden Händen getragen. Sie habe mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen. Hinweise erbittet die Polizei unter

(05353) 941050.

red