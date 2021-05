Essehofer Tierpark-Chef: „Wir haben nicht um Spenden gebeten“

„Wir haben weder auf der Online-Plattform Instagram noch sonst irgendwo um Spenden gebeten. Auch war und ist niemand in unserem Auftrag unterwegs, um Geld für uns einzusammeln“, stellte Gregor Wilhelm, Chef des Tierparks in Essehof, am Donnerstag in einem Telefonat fest.

Der Hintergrund unserer Anfrage: Über einen Instagram-Account wurde um Spenden, zahlbar auf ein PayPal-Konto, für den Zoo in Essehof gebeten. Der Account „tierpark.essehof_lehre“ erweckt den Eindruck, als wäre er tatsächlich vom Essehofer Unternehmen eingerichtet worden. „Wir haben aber definitiv nichts damit zu tun“, erklärte Gregor Wilhelm.

Inzwischen sei das im Instagram-Account genannte PayPal-Konto „eingefroren“, teilte der Tierpark-Chef mit. Somit sind Einzahlungen auf das genannte Konto nicht mehr möglich. Wer sich hinter dem Instagram-Account verbirgt, ist bisher ungeklärt.