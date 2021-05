Feuer an der A 2

Feuer an der A 2 Böschungsbrand an der Autobahn 2 bei Helmstedt

Die Helmstedter Feuerwehr rückte am Freitag zu einem Brand an die A 2 aus.

Helmstedt. Einen Böschungsbrand gab es am Freitagabend bei Helmstedt. An der A2 brannte es in Höhe Helmstedt-Zentrum, weil ein Anhänger heiß gelaufen war.