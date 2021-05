Hoiersdorfer Firma Fiebig feiert in Schöningen Richtfest

Die Lücken im Schöninger Gewerbegebiet Grasmühle schließen sich. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat mit der Firma Fiebig nun die Belebung des vorletzten Grundstückes Form angenommen. Der Rohbau ist bereits vollendet. Der Dachstuhl steht. Der Richtkranz hängt.

Inbetriebnahme noch dieses Jahr

„Corona-bedingt gab es zwar kein klassisches Richtfest, aber Bürgermeister Malte Schneider nutzte dennoch die Gelegenheit, Firmeninhaber Sebastian Lennart in der vergangenen Woche zu diesem Meilenstein zu gratulieren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Schöningen. Die neue Niederlassung seiner Firma „Fiebig – Sanitär & Heizungstechnik“ in der Grasmühle nimmt Gestalt an. Noch in diesem Jahr soll die Inbetriebnahme erfolgen.

Expansion auf mehr als 600 Quadratmetern

Derzeit sind in dem in Hoiersdorf ansässigen Betrieb 13 Mitarbeiter und ein Auszubildender tätig. Der neue Standort Grasmühle ermöglicht es dem Traditionsbetrieb, weiter zu wachsen. Mehr als 600 Quadratmeter stehen dann zur Verfügung.

„Besonders erfreulich ist, dass sich Lennart Sebastian entschlossen hat, weiter zu expandieren und sich bei seiner unternehmerischen Investition für den Standort Schöningen entschieden hat. Ihm, seinen Mitarbeitern und seinen Plänen wünsche ich in der Grasmühle bestes Gelingen“, gratulierte Bürgermeister Malte Schneider.

