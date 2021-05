Helmstedt. Auf dem Helmstedter Holzberg erinnert eine Bank an den ehemaligen Hotelier Friedemann Sonntag. Die Bank hat seine Familie gespendet.

Bank auf dem Helmstedter Holzberg erinnert an Hotelier Sonntag

Zur Erinnerung an den früheren Hotelier Friedemann Sonntag hat seine Familie der Stadt Helmstedt eine Bank gespendet. Inzwischen sei diese von Mitarbeitern des städtischen Betriebshofes auf dem Holzberg in Höhe des Hotels Sonntag aufgestellt worden, teilt die Verwaltung mit. Die Spender-Familie Fleischmann dokumentiere damit ihre Verbundenheit zu Sonntag und lade auf der Bank zum Verweilen und Gedenken an den Kaufmann und Hotelier ein.

Sonntag und sein Wirken in guter Erinnerung“

Die Stadt freue sich über die Bank an dieser exponierten Stelle. „Auch heute noch haben wir Friedemann Sonntag und sein Wirken in Helmstedt in guter Erinnerung“, wird Bürgermeister Wittich Schobert zitiert.

