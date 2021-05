Feuerwehr Helmstedt rettet einen Hund vom Dach

Helmstedt. Das Tier kam nicht mehr alleine aus seiner misslichen Lage, so dass die Feuerwehrleute mit der Drehleiter anrücken müssen.

Die Feuerwehr rettete einen Hund vom Dach in der Vorsfelder Straße in Helmstedt.

Zu einem tierischen Einsatz rückte die Feuerwehr am Samstagnachmittag in Helmstedt aus. Um 16.10 Uhr sei dem Brandmeister vom Dienst eine Tierrettung an der Vorsfelder Straße gemeldet worden.

Vor Ort habe sich herausgestellt, dass sich ein Hund auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses befand und letztlich abzustürzen drohte. Umgehend sei die Drehleiter nachgefordert worden.

Hund wohlbehalten wieder zurück

Über die Drehleiter wurde der Hund schließlich vom Dach gerettet und dem Besitzer wieder übergeben. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Helmstedt.