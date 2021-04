Unfall in Helmstedter Innenstadt – Auto überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagnachmittag in Helmstedt hat sich ein Auto überschlagen und stieß dabei gegen ein am Rand geparktes Fahrzeug. Wie Sprecher Alexander Weis von der Feuerwehr Helmstedt meldete, ereignete sich der Unfall um 17.23 Uhr an der Walbecker Straße/ Ecke Maschweg. Gemeldet worden sei zunächst ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person.

Vor Ort habe sich herausgestellt, dass sich ein PKW eines Lieferdienstes überschlagen hatte. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Durch die Feuerwehr sei lediglich der Brandschutz sichergestellt und die Einsatzstelle anschließend der Polizei übergeben worden. Im Einsatz waren die Ortswehren Helmstedt und Barmke, Einsatzleiter war Jan Lachmann.

red