Polizei: Zahl der Unfälle im Kreis Helmstedt rückläufig

Im Jahr 2020 ist die Zahl der registrierten Verkehrsunfälle, die sich im Landkreis Helmstedt ereignet haben, deutlich gesunken. Dies sei nach Einschätzung der Polizeiinspektion Wolfsburg mit der seit März 2020 vorherrschenden Corona-Lage zu begründen. Aufgrund der Einschränkungen waren deutlich weniger Personen und Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs als in den Vorjahren.

Zur Bilanz: 2020 ereigneten sich im hiesigen Straßenverkehr 1721 registrierte Unfälle. Im Vergleich zum Vorjahr sank deren Zahl um 242, dies entspricht einer Reduzierung von 12,3 Prozent. Des weiteren wurden hier 199 sogenannte Parkplatzunfälle gemeldet, die lediglich als Zählunfall gewertet werden und nicht weiter bearbeitet wurden.

Sechs Todesfälle

Bei den tödlichen Fällen allerdings gab es einen Anstieg um das Doppelte. So ereigneten sich sechs Unfälle, bei denen jeweils ein 51-jähriger Kradfahrer und vier PKW-Führer (40, 78, 20 und 29 Jahre alt) zu Tode kamen. Des weiteren wurde ein 91 Jahre alter Fußgänger beim Überqueren einer Straße in Helmstedt von einem PKW erfasst und tödlich verletzt.

Auffällig ist eine Steigerung der schwer verletzten Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol standen. Es wurde bei sechs Personen Alkoholkonsum festgestellt. Im Vorjahr war dies lediglich einmal der Fall.

Die Gesamtzahl der verletzten Fußgänger ging von 29 auf 20 in diesem Jahr zurück, was einer Reduzierung von 31 Prozent entspricht. Anders sieht es bei Radfahrern aus: Bei den Radfahrern stieg die Zahl von 33 auf 36 an, darunter sind nun auch acht schwer verletzte Personen.

Auch bei den im Landkreis Helmstedt häufig verzeichneten Wildunfällen bewirkte die Corona-Pandemie mit dem damit verminderten Verkehrsaufkommen zu den Dämmerungszeiten, einen Rückgang der Unfallmeldungen, und zwar von 582 auf 537. Das ist der niedrigste Wert binnen fünf Jahren.

pax